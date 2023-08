Umtiti ha fatto innamorare il Lille: «Ne siamo orgogliosi, prenderemo esempio dal suo comportamento»

L’Equipé raccoglie le parole di Fonseca, Létang e dei compagni di squadra: «È un ragazzo fantastico, ci aiuterà molto»

Umtiti, terminata la sua esperienza positiva a Lecce, è stato chiamato dal Lille di Fonseca e acquistato da svincolato per competere in Francia. Sull’Equipe, si parla di come Umtiti ha convinto tutti a puntare su di lui. A partire dall’allenatore, Paulo Fonseca, che è certo che Umtiti aiuterà la squadra in stagione.

«Quando Fonte ci ha lasciato per il Braga abbiamo cercato di trovare un difensore centrale esperto. Gli altri nostri giocatori in questa posizione sono piuttosto giovani. Si è presentata l’opportunità di prendere Samuel. È un grande professionista che aiuterà la squadra e i suoi compagni. Ho parlato con lui, era motivato a venire. Sono fiducioso che diventerà un giocatore importante per noi in questa stagione».

Parere molto positivo anche quello di Olivier Létang, amministratore delegato del club.

«Inizialmente sembrava impossibile, ma si è liberato dal suo contratto con il Barcellona. Lo stavamo seguendo. Pensavamo ci fosse una possibilità. Era in Spagna e abbiamo fatto una prima videochiamata durante il quale siamo stati sinceri e che è stata decisiva nella sua riflessione. Il desiderio di lavorare insieme è emerso rapidamente. È un ragazzo fantastico di cui non ho altro che buone opinioni».

Anche i compagni di Umtiti parlano bene del campione del mondo con la Francia. Cabella, centrocampista del Lille, ha detto:

«Quando l’ho saputo, mi ha colpito molto. Avere un giocatore come Samuel, del suo livello e di tutto ciò che ne consegue, non possiamo che essere orgogliosi. Ci farà del bene e prenderemo un esempio dal suo comportamento. Durante gli allenamenti, gli è stato chiesto dei metodi e della vita quotidiana al Barça. Sono stati davvero ottimi scambi. Penso che con lui possiamo raggiungere un obiettivo più grande. Ha una carriera positiva, una serie di record, un nome. Sono felice di poter dire che abbiamo un giocatore di questo calibro nella squadra».

