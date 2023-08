Trump contro la Rapinoe: «Bel colpo Megan, gli Usa andranno all’inferno»

L’ex presidente Usa dopo l’esclusione della Nazionale dal Mondiale: «Scioccante. Molti dei nostri giocatori erano apertamente ostili agli Stati Uniti».

Trump ha criticato duramente la leggenda degli Usa, Megan Rapinoe, per i risultati della nazionale femminile. Le americane hanno perso ai rigori contro le svedesi e l’ex presidente americano ha preso di mira la campionessa. Sul social Truth ha scritto della sconfitta definendola scioccante ed assolutamente emblematica di quanto accade in America con Biden. Ha anche parlato di molti giocatori statunitensi che sembravano apertamente ostili agli Stati Uniti. Nessun altro Paese, scrive Trump, finora ha giocato così e neppure ci è arrivato vicino.

Queste le parole dell’ex presidente Usa.

«La perdita ‘scioccante e totalmente inaspettata’ della squadra di calcio femminile statunitense contro la Svezia è assolutamente emblematica di ciò che sta accadendo alla nostra grande nazione sotto Joe Biden. Molti dei nostri giocatori erano apertamente ostili agli Stati Uniti. Nessun altro paese ha giocato così, o c’è arrivato. Il risveglio è uguale al fallimento. Bel colpo Megan, gli Usa andranno all’inferno».

Trump coglie così l’opportunità per portare la sconfitta delle americane, campionesse in carica dalla scorsa edizione del mondiale, su un piano politico. Ne approfitta per criticare Biden e la nazionale di calcio, pubblicandolo sul social che gli ha dato spazio dopo il ban subito da Twitter. E non solo, la risposta di Trump è dovuta al pessimo rapporto tra il presidente e la giocatrice.

Rapinoe è un’icona del movimento Lgbt e ha sempre criticato con forza le scelte e le parole di Trump. Marca ha ricordato le parole che la stessa capitana ha rivolto all’allora presidente americano.

«Le tue parole escludono le persone come me. Abbiamo capelli rosa, viola, tatuaggi e dreadlocks, abbiamo ragazze bianche e nere, etero e gay».

Gli Stati Uniti sono stati eliminati dalla Svezia ai rigori agli ottavi di finale del Mondiale femminile (5-4). Si tratta di una clamorosa sconfitta, subita ai rigori, che ha eliminato le campioni del mondo in carica. Non succedeva dal 2011, quando a buttare fuori le americane sono state sempre le svedesi e sempre agli ottavi di finale. Non è bastato agli States dominare la partita. Le svedesi se pur goffe e tecnicamente inferiori, hanno resistito grazie anche allo straordinario lavoro della portiere Musovic.

ilnapolista © riproduzione riservata