Thiago Motta all’arbitro Di Bello: “Non avevi nemmeno bisogno del Var per fischiare questo rigore”

Dazn riporta lo sfogo del tecnico in campo. Poi, davanti alle telecamere, il tecnico del Bologna non vuole parlare dell’episodio

Thiago Motta non ha preso bene la scelta dell’arbitro Di Bello di non fischiare un rigore in favore del Bologna per un contrasto tra Iling-Junior e Ndoye in area della Juve al 71′.

Come ha riferito Dazn, l’allenatore del Bologna Thiago Motta non ha preso bene la scelta dell’arbitro Di Bello di non fischiare un rigore in favore del Bologna per un contrasto tra Iling-Junior e Ndoye in area della Juve al 71′ e si sarebbe lasciato andare ad una vera e propria furiosa protesta verso il direttore di gara: «Questo lo dovevi fischiare subito, non avresti neanche bisogno del Var». Thiago Motta è stato ammonito, mentre un suo collaboratore è stato espulso.

Nel post partita il tecnico si è rifiutato di rispondere a chi gli chiedeva ai microfoni di DAZN un commento sull’episodio.

PARTITA – «Abbiamo fatto un’ottima partita dal primo all’ultimo minuto capendo cosa dovevamo fare, quando c’era da compattarsi e quando da pressare alti, quando bisognava giocare e quando fare contropiede. Complimenti a tutti i giocatori, dobbiamo continuare così».

INTERVALLO IN CAMPO – «C’era poco da dire, i ragazzi dovevano continuare. Erano in campo e dovevano sentire quell’atmosfera sul verde dove li piace stare. Abbiamo fatto le cose nel modo giusto, possiamo prendere il pullman e tornare a casa. Possiamo dormire tranquilli».

ZIRZKEE – «Ha grande potenzialità, lo ha dimostrato qualche volta l’anno scorso. Quest’anno dal primo giorno di preparazione, sono contentissimo. Sta lavorando tantissimo in entrambe le fasi, può diventare qualcosa di molto importante. Sono felice di lui».

ORSOLINI – «Ha sicuramente ha margini ancora, gli chiedo tutto. Nella passata stagione ha fatto tanti gol importanti, lui sa che deve fare tante altre cose nel gruppo. Sono felice, lui non è abituato a giocare a sinistra ma ha dimostrato di poterlo fare. Sa che deve ancora migliorare, lo aiuteremo al massimo per farlo arrivare a un livello superiore»

Poi in conferenza

Hai parlato con Di Bello?

«Sono arrabbiato con me stesso, perchè ho preso un giallo oggi. Devo evitare questa situazioni»

