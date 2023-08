Tebas: «Rubiales ha minato la dignità della Spagna»

Su Twitter: «L’immagine della Spagna è stata rappresentata da un pazzo che si tocca i genitali, impone baci, afferra le giocatrici come sacchi e tocca la Regina in modo inappropriato».

Il presidente della Liga Javier Tebas ha condannato con un tweet le azioni di Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, in seguito alla vittoria della Spagna nel Mondiale femminile:

«È indegno costringere le calciatrici della Nazionale e concentrarsi sulla loro reazione a caldo. Non sono colpevoli dell’immagine della Spagna data da Rubiales. Nessun opportunismo o ipocrisia politica giustifica che l’immagine della Spagna sia stata rappresentata da un pazzo che si tocca i genitali, impone baci, afferra le giocatrici come sacchi e tocca la Regina in modo inappropriato in un momento così importante. Non è una questione di destra o di sinistra, Rubiales con il suo atteggiamento ha minato non solo la dignità di Jenni, ma anche quella della Spagna.»

Es indigno coaccionar a las jugadoras de la Selección y poner el foco en ellas o en su reacción en caliente. Ellas no son culpables de la imagen de España dada por Rubiales. Ningún oportunismo o hipocresía política justifica que la imagen de España haya sido representada por un… pic.twitter.com/ZsgPHiE91p — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 30, 2023

