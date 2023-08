Stati Uniti eliminati dalla Svezia ai rigori per una questione di millimetri (Equipe)

“Tecnicamente goffi e inferiori nei duelli, le svedesi non hanno offerto praticamente nulla per 120 minuti. Solo Sofia Jakobsson, appena entrata in campo, ha inquadrato la porta con un tiro, facilmente deviato da Alyssa Naeher. Contenti di essere ancora vivi, i nordici hanno poi preservato il pareggio”. Sul rigore decisivo, “la palla sembrava non aver attraversato la linea e tutto lo stadio, giocatori compresi, hanno creduto che il portiere l’avesse parata. Ma quasi un minuto dopo, dopo un malinteso generale, Stéphanie Frappart indica la decisione del Var: gol per la Svezia. L’immagine lo ha confermato, il pallone è andato in pochi millimetri e ha privato gli Stati Uniti del terzo titolo mondiale consecutivo“.