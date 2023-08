Germania eliminata ai gironi dei Mondiali femminili. Bild: “Una disfatta nel maschile e ora anche nel femminile”

Eliminazione clamorosa per le vice-campionesse d’Europa. Il quotidiano tedesco: “Un grande schock. Nessuno riesce a credere a questo fallimento”.

Anche il Mondiale femminile, come quello maschile, regala grandi colpi di scena. La Germania lo scorso anno perse l’Europeo in finale nei tempi supplementari contro l’Inghilterra e, dopo dodici mesi, si ritrova fuori dai Mondiali in un girone decisamente alla portata. Il calcio tedesco sta vivendo con le Nazionali maschili e femminili degli anni tutt’altro che semplici e il quotidiano Bild scrive:

“Disfatta storica nella Coppa del Mondo. Nell’ultima partita del girone contro la Corea del Sud a Brisbane, la squadra di Martina Voss-Tecklenburg non va oltre l ‘1-1. Troppo poco per gli ottavi di finale, perché il Marocco vince nella partita parallela contro la Colombia (1-0), mandando a casa la Germania al terzo posto. Già gli uomini sono usciti dai gironi ai Campionati del Mondo 2018 in Russia e 2022 in Qatar. Ora anche una disfatta per le nostre donne. Dopo il fischio finale, alcune non riescono a trattenere le lacrime. Quasi nessuno si aspettava di uscire così presto. Lo shock è grande. Mentre le sudcoreane celebrano il loro pareggio anche se sono state eliminate, le donne tedesche difficilmente riescono a credere al loro fallimento. Dopo alcuni minuti hanno formano un cerchio e Voss-Tecklenburg ha cercato di risollevare le sue giocatrici devastate”.

ilnapolista © riproduzione riservata