Spalletti, i club di Serie A hanno chiesto alla Figc di non pagare la clausola al Napoli

Spalletti in Nazionale è sempre più un caso. Per Cronache di Spogliatoio alcuni club di Serie A avrebbero chiesto alla Federcalcio di non pagare la clausola. Ecco cosa scrive Cronache:

Nelle scorse ore alcuni club di Serie A hanno contattato la Federazione chiedendo di non pagare la clausola per liberare Spalletti. Il loro punto di vista è molto semplice: non è giusto che soldi della FIGC entrino all’interno delle classe di un club concorrente.

Nel caso in cui la Figc decida di pagare, sono addirittura state minacciate le interrogazioni parlamentari.

Cronache sente anche Massimo Moratti, l’ex presidente dell’Inter dichiara:

«Capisco che per De Laurentiis ci sia una questione di principio con Spalletti, ma non vedo nessuna elasticità mentale, nessuna generosità» ha commentato l’ex presidente dell’Inter. «Se per lui 3 milioni sono pochi per me lo sarebbero ancora meno e non mi sarei fermato davanti a questa cosa, non l’avrei ostacolata».

