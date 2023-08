Spalletti e Conte sono i favoriti per il post Mancini (Sky)

Per l’ex Tottenham sarebbe un ritorno in Nazionale dopo il biennio 2014-2016. Per l’allenatore campione d’Italia, invece, sarebbe la prima volta sulla panchina di una nazionale.

Dopo le dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana, si apre il toto successore. Mancini ha lasciato dopo cinque anni. La Figc, nel comunicato che ne annuncia le dimissioni, scrive che sono arrivate ieri in serata e che nei prossimi giorni sarà indicato il nome di chi prenderà il posto di Mancini sulla panchina della Nazionale in vista delle due gare di qualificazione al prossimo Europeo, previste per il 9 e il 12 settembre contro Macedonia del Nord e Ucraina.

Secondo Sky Sport, i favoriti sono due: l’ex Napoli Luciano Spalletti e l’ex Tottenham Antonio Conte. Per Conte sarebbe un ritorno in Nazionale dopo il biennio 2014-2016. Per l’allenatore campione d’Italia in carica con il Napoli, invece, sarebbe la prima volta sulla panchina di una nazionale.

I nomi di Spalletti e Conte sono emersi poiché si tratta di due tra gli allenatori italiani liberi più importanti. Non sono però da escludere altre ipotesi, come Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso e Daniele De Rossi. Nomi che però, al momento, sono da considerarsi in secondo piano rispetto a quelli di Spalletti e Conte.

Sportitalia parla anche di un’ipotesi Grosso, caldamente sostenuta dal presidente della Figc, Gabriele Gravina.

