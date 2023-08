A Mancini è stato proposto di diventare Ct dell’Arabia Saudita (Sportitalia)

Per la sua successione ci sono i nomi di Spalletti, Conte e Gattuso, ma anche un’ipotesi Grosso sponsorizzata da Gravina

Secondo quanto riferisce Sportitalia, all’ormai ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, potrebbe ricollocarsi subito come allenatore dell’Arabia Saudita. Sportitalia, infatti, scrive di una proposta in tal senso ricevuta da Mancini.

“come raccolto in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, l’allenatore avrebbe ricevuto una proposta per diventare il Ct dell’Arabia Saudita”.

Per Roberto #Mancini c’è sul tavolo anche una proposta per diventare Ct dell’Arabia Saudita — Gianluigi Longari (@Glongari) August 13, 2023

La Figc ha annunciato che nei prossimi giorni sarà comunicato il nome del nuovo commissario tecnico. Pedullà scrive che tra i favoriti ci sono Luciano Spalletti e Antonio Conte, ma c’è anche un’idea che porta a Fabio Grosso, sponsorizzato soprattutto dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. In lista anche Gattuso. Pedullà scrive:

“Adesso il sostituto: c’è la lista dei big, quella più scontata, da tenere ovviamente in considerazione (a partire naturalmente da Spalletti e Conte) fin qui non ci sono stati contatti con Gattuso ma la situazione è in chiara evoluzione. Occhio agli outsider che saranno valutati in attesa di prendere una decisione definitiva. E in questa lista ristretta c’è anche il nome di Fabio Grosso, che ha un ottimo rapporto con il presidente Gravina, e che è reduce da una promozione in Serie A a Frosinone. La decisione non tarderà dopo profonde riflessioni che terranno conto di tutti gli aspetti”.

Panchina #Italia: oltre alla lista dei big, da #Spalletti in poi, un’idea di #Gravina porta a Fabio #Grosso. Valutazioni in corso — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 13, 2023

