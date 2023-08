Sarà molto difficile che il Napoli replichi lo scudetto di un anno fa (Il Messaggero)

Fu frutto di una perfetta consonanza tra club, allenatore e giocatori, tutti alla loro massima espressione in carriera. Favorite Inter e Juventus

Il Messaggero non crede al bis del Napoli nella rincorsa alla scudetto 2023-24. Ecco cosa scrive il quotidiano romano:

Sarà molto difficile che il Napoli replichi la portentosa marcia di un anno fa, che fu frutto di una perfetta consonanza tra club, allenatore e giocatori, tutti alla loro massima espressione in carriera: per giunta Spalletti non c’è più, e nemmeno la colonna difensiva Kim, senza contare che mai, nel Dopoguerra, c’è stato un bis scudetto da parte di un club che non fosse di Milano o di Torino. Cabala a parte, non accreditiamo il Napoli del ruolo di favorita, anche se Osi e Kvara sono ancora qui: per Garcia rimanere ai livelli eccelsi di un anno fa sarà assai complicato, poi vedremo l’impatto dell’ultimo acquisto, Gabri Veiga (finora il più costoso di tutti). Tira piuttosto aria di Restaurazione, come dopo ogni ribaltone storico, e non solo per questo consideriamo Inter e Juventus le più accreditate al titolo.

Per Il Messaggero l’Inter è la favorita quasi per decreto. “Era la più forte già un anno fa”. Arnautovic è considerato un passo indietro ma “Inzaghi ha il centrocampo più convincente”.

Poi c’è la Juventus nonostante “è rimasta pressoché ferma sul mercato”.

