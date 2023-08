Samardzic torna a Udine, l’Inter rifiuta un nuovo incontro con l’agente (Gazzetta)

Per il club nerazzurro vale l’accordo raggiunto l’ex agente del centrocampista, Rafaela Pimenta. Lunedì scade l’ultimatum di Marotta

Nulla di fatto per Samardzic all’Inter, almeno per il momento. Il centrocampista, scrive la Gazzetta dello Sport, è tornato a Udine dopo che l’Inter ha rifiuta un nuovo incontro con il papà agente. Per il club nerazzurro vale l’accordo raggiunto l’ex agente del centrocampista, Rafaela Pimenta. Lunedì scade l’ultimatum di Marotta.

La rosea scrive:

“L’Inter per il momento su Lazar Samardzic è irremovibile: no a un altro incontro con il padre e i nuovi rappresentanti del centrocampista tedesco naturalizzato serbo, che da parte sua ha lasciato Milano per fare rientro a Udine. Per il club di viale della Liberazione non è cambiato niente rispetto all’intesa raggiunta con Rafaela Pinenta, che attualmente non fa più parte dell’affare perché la procura del talento dell’Udinese non è più nelle sue mani per scelta del giocatore e della sua famiglia. Per Marotta, Ausilio e Baccin, l’ingaggio di Samardzic e soprattutto le procure dell’affare restano quelli. Non c’è bisogno di nuovi summit dopo quello di venerdì che non ha prodotto ciò che il padre del serbo si aspettava ovvero più soldi per lui e il figlio. L’Inter si aspetta che entro lunedì il calciatore firmi il contratto fino al 2028”.

Ieri il colpo di scena. Con il padre di Samardzic che voleva rinegoziare l’accordo raggiunto dall’ex agente del calciatore con l’Inter e il club nerazzurro che ha fermato la trattativa. Per il centrocampista erano anche state già eseguite le visite mediche.

