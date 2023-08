Rubiales, la madre ricoverata in ospedale in seguito allo sciopero della fame

«Le sono venuti i piedi gonfi, era nervosa e molto stanca» ha dichiarato il parroco. Ora è a casa in convalescenza, ma ha deciso che dopo tornerà in chiesa.

La madre di Rubiales, dopo essersi rinchiusa in una chiesa e avendo fatto lo sciopero della fame in segno di protesta nei confronti di ciò che sta avvenendo intorno al figlio, stanotte è stata ricoverata in ospedale, a Granada. Lo sciopero della fame, infatti, le ha causato diversi problemi fisici.

Il parroco della chiesa ha dichiarato ai giornalisti accorsi:

«Non si è sentita bene a causa del caldo e tutto il resto. Le sono venuti i piedi gonfi, era nervosa e molto stanca».

Ora è a casa in buone condizioni, ma successivamente al periodo di convalescenza ha promesso che tornerà nell’edificio religioso.

