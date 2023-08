Rrahmani: «Natan? È giovane, spero che sarà pronto il più presto possibile»

A Sky: «Consigli da dargli? Lo faccio in privato non in pubblico. Il campionato? Le altre squadre hanno fatto buoni trasferimenti»

Rrahmani a Sky Sport.

«Speriamo di continuare così, sarà difficile, il campionato è lungo, le altre squadre hanno fatto buoni trasferimenti, siamo campioni d’italia, abbiamo preso un altro al posto di Kim e la società sta prendendo i giocatori di cui abbiamo bisogno».

«Consiglio a Natan non posso dire in pubblico, lo faccio in privato. È un giocatore giovane, spero che sarà pronto più presto possibile abbiamo bisogno di tutti, speriamo che quando entrerà sarà pronto».

Anche Garcia ha parlato del giovane difensore brasiliano che avrebbe dovuto sostituire Kim.

