Roma attenta, Lukaku non vuole abbassarsi lo stipendio: trattativa tutt’altro che chiusa (ilGiornale)

Big Rom prende 10,8 milioni di euro netti, la Roma ne offre 7. Non c’è accordo nemmeno sul prestito oneroso tra i due club

Sono ore molto calde per la Roma e i romanisti. I tifosi aspettano il grande colpo di fine mercato che potrebbe cambiare il giudizio di Tiago Pinto. Il dirigente giallorosso ieri era a Londra per mettere sulla giusta strada l’affare Lukaku. Mentre Pinto parlava con il Chelsea, Big Rom dal Belgio si è sbilanciato annunciando addirittura la firma a Roma già Oggi.

Dalla dirigenza romanista è arrivata in via ufficiosa la smentita. Troppo complicato vedere il belga a Roma in così poco tempo. I problemi sono i soliti. Bisogna decidere la formula del trasferimento. Il Chelsea vuole impostare l’operazione sulle stesse basi di quella dell’anno scorso con l’Inter. A ciò si aggiungono anche i capricci di Lukaku. L’ex Inter infatti, secondo quanto scrive il Giornale, non vuole ridursi l’ingaggio come fece con l’Inter:

“Il Chelsea nei giorni scorsi ha detto di sì al prestito, dopo che solo dall’Arabia era arrivata un’offerta da 50 milioni. La trattativa con la Roma, iniziata con due incontri tra le parti, venerdì sera dopo la gara dei Blues con il Luton, e ieri pomeriggio, non ha ancora raggiunto la quadra e andrà avanti a lungo. Il Chelsea insiste su un prestito oneroso da 8 milioni di euro più bonus, mentre la Roma non vuole superare i 5. Ma se sulla cifra si può trovare un accordo a metà strada, resta il problema dell’ingaggio dell’attaccante belga. Big Rom è a libro paga per 10,8 milioni di euro netti nel 2023-24. Il belga, pur avendo dato un ok di massima al trasferimento, non vorrebbe abbassarsi lo stipendio. La Roma può arrivare massimo a 7 milioni“.

ilnapolista © riproduzione riservata