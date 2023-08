La Roma perde a Verona, Lukaku cambierà idea?

I gialloblù vincono 2-1 e sono primi in classifica a punteggio pieno. In testa anche il Milan che supera 4-1 il Torino con due rigori

La Roma perde 2-1 a Verona. I giallorossi sono stati battuti 2-1 dalla squadra di Baroni che nel primo tempo hanno segnato con Duda (su discreta papera di Rui Patricio che si è esibito in una respinta goffa) e Ngonge. Nel secondo tempo rete di Aouar. La squadra di Mourinho ha attaccato per tutta la partita ma attaccare. Serve a poco se non la butti dentro, e grandi occasioni non ne ricordiamo.

Ora la domanda è: adesso Lukaku cambierà idea? Non si può mai dire col volubile belga che oggi pensa una cosa e domani un’altra. Intanto il Verona è primo in classifica, ha vinto a Empoli e stasera ha battuto la Roma.

In testa alla classifica anche il Milan che ha superato agevolmente il Torino per 4-1 con due rigori realizzati da Giroud e reti di Pulisic e Theo Hernandez. Per il Toro provvisorio pareggio di Schuurs.

