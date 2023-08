Per i giornali arabi, Mancini avrebbe firmato da tempo per la Nazionale saudita (Gazzetta)

Mancini nega. Per lui pronto un contratto da 30 milioni l’anno fino al 2026. Mega-contratti anche per i suoi collaboratori

“Mancio fuga d’oro” titola la Gazzetta dello Sport con l’occhiello “ecco perché ha lasciato la Nazionale”. “Ct d’Arabia fino al 2026 per 90 milioni”.

Roberto (sempre più) d’Arabia. Da Riad arriva insistente la voce che per Mancini sia quasi fatta. Potrebbe essere questione di giorni, poi il nuovo c.t. sarà annunciato con il suo staff. Si parla di un ricco contratto da 25-30 milioni all’anno fino al Mondiale nordamericano del 2026 che non è però il primo obiettivo: a gennaio c’è subito la Coppa d’Asia in Qatar, vinta tre volte dai sauditi, ma l’ultima risale al 1996, preistoria.

Sulla storia Mancini-Arabia Saudita esistono versioni molto diverse. Per i media di Riad, l’ex c.t. azzurro sarebbe in trattativa da giugno e avrebbe già firmato da tempo. (…) L’interessato nega questa ricostruzione.

Salari moltiplicati per tutti, non soltanto per il Mancio. Lo staff dovrebbe comprendere Salsano, Lombardo, Nuciari, Battara, Gagliardi, Scanavino e forse Oriali che non proseguirà il rapporto con la Figc.

Bisogna risiedere lì almeno 183 giorni all’anno per non pagare le tasse in Italia. Vivere a Riad o Gedda può non essere semplice per chi è abituato al mondo occidentale, oltre al caldo insopportabile per parecchi mesi all’anno. Mancini e i suoi dovrebbero vivere in un centro dotato di tutte le comodità.

