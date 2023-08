Osimhen, l’agente Roberto Calenda ha raggiunto l’albergo del Napoli (Sky)

Calenda è tornato nell’albergo dove alloggia il Napoli, l’Aqua Montis Resort & Spa a Rivisondoli, per incontrarsi con i dirigenti del club

Secondo quanto riferito dall’inviato di Sky Sport, Francesco Modugno, l’agente di Osimhen è tornato nell’albergo l’Aqua Montis Resort & Spa a Rivisondoli dove il Napoli alloggia.

A Castel di Sangro, 20 minuti dall’Aqua Montis Resort, il Napoli sta completando la preparazione precampionato. Domani il test contro il Girona alle 18:30. Tutte le energie però, in questo momento, sono concentrate sul rinnovo di Osimhen.

Ieri si parlava ancora di netta distanza tra le richieste del giocatore e quelle del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Oggi pomeriggio, Francesco Modugno ha anticipato la presenza di Roberto Calenda a Rivisondoli:

«Roberto Calenda, agente di Osimhen, è tornato nell’albergo di Rivisondoli, dove alloggia il Napoli. Sono presenti anche il ds Meluso, il responsabile scouting Micheli e il presidente De Laurentiis».

Ieri nessun incontro tra Calenda e De Laurentiis:

“L’agente dell’attaccante nigeriano è andato nel ritiro del Napoli per parlare con il suo assistito di questioni legate agli sponsor e non ha potuto confrontarsi con il presidente che è arrivato più tardi. Al momento, dunque, la situazione è la seguente: c’è ancora distanza sulla clausola e sull’ingaggio che si conta di limare in un futuro faccia a faccia da programmare”.

ilnapolista © riproduzione riservata