Osimhen fermato a scopo precauzionale: sarà in campo con l’Ausburg (CorSport)

Il nigeriano ieri ha assistito all’amichevole col Girona in tribuna per un affaticamento muscolare. Non dovrebbe essere nulla di grave

Osimhen è stato fermato a scopo precauzionale, assicura il Corriere dello Sport. Domenica, contro l’Ausburg, nella terza amichevole del Napoli a Castel di Sangro, tornerà a disposizione di Rudi Garcia. Il Corriere dello Sport scrive che il nigeriano sarà in campo se l’allarme relativo all’affaticamento sarà scongiurato. Tutto dovrebbe filare liscio.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Victor Osimhen è a bordocampo, in panchina, in ciabatte, calzettoni e maxi cuffie a guardare gli altri: ha un affaticamento muscolare, il lavoro si fa sentire, e così la decisione è stata di fermarlo a scopo precauzionale. Conoscendolo, se avesse avuto facoltà di scelta libera, avrebbe giocato in qualsiasi condizione. Ma non se ne parla, per carità: al massimo, se l’allarme sarà scongiurato, tornerà in campo domenica, con l’Augsburg, nella terza amichevole, a tredici giorni dalla prima di campionato in programma a Frosinone il 19 agosto”.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“La cautela non è mai troppa durante la preparazione che è un momento delicato, dove bisogna gestire la fatica. L’esordio di Frosinone è distante solo sedici giorni e Garcia vuole preservare Osimhen. Victor contro il Girona non è andato neanche in panchina in virtù di un leggero affaticamento all’adduttore destro. Ha seguito la partita a bordo campo e oggi gradualmente tornerà ad allenarsi, puntando al rientro per la prossima amichevole di domenica contro l’Augsburg”.

Ieri Osimhen ha assistito all’amichevole col Girona direttamente dalla tribuna. Il nigeriano del Napoli non è stato tenuto nemmeno in panchina da Garcia. Nemmeno trenta minuti prima del match, l’annuncio del Napoli:

“Victor Osimhen non prenderà parte alla partita per un affaticamento muscolare”.

Sono stati diversi gli affaticamenti nei calciatori del Napoli, nell’ultima settimana. Elmas ha saltato l’amichevole con l’Hatayspor per un affaticamento alla coscia. Risentimento alla coscia anche per Demme, che al terzo giorno di allenamento in Abruzzo si è dovuto fermare in anticipo rispetto ai compagni durante l’allenamento. A Castel di Sangro ha avuto problemi anche Lobotka, per un sovraccarico al ginocchio sinistro. E poi Mario Rui, che ha riportato una distrazione di primo grado del retto femorale che gli ha imposto tra i 10 e i 15 giorni di stop. Ieri, infine, oltre a Osimhen, un affaticamento anche per Simeone e un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio per Kvaratskhelia, durante la partita amichevole col Girona in Abruzzo.

