Neymar, non solo Barcellona e Al-Hilal: si fa avanti anche la Mls (L’Equipe) 

La Mls irrompe sul brasiliano. Uno dei due club di Los Angeles, Galaxy o FC prova a convincerlo

Dopo il Barcellona e l’Al-Hilal, anche la Mls si fa avanti per reclutare Neymar, che non ha più intenzione di restare al Psg. Lo scrive L’Equipe.

“Ora che le posizioni sono chiare, che Psg e Neymar si sono messi d’accordo per trovare una soluzione comune prima della fine del mercato, resta da trovare una destinazione che possa accontentare tutti. Il Barcellona, ​​​​​​che ha mostrato interesse anche per Marco Verratti – come il Bayern Monaco – sta cercando di risolvere la sua equazione finanziaria per andare avanti. Al-Hilal sta spingendo da diverse settimane. E la Mls è entrata nelle discussioni di recente. Uno dei due club di Los Angeles, Galaxy o FC, si è posizionato per cercare di convincere il brasiliano”.

Sempre L’Equipe, ieri scriveva che per Neymar l’Al-Hilal è pronto ad offrire un contratto di 80 milioni l’anno.

“Neymar sarà la prossima grande stella a firmare per l’Arabia Saudita questa estate dopo Cristiano Ronaldo e Karim Benzema? Il club Al Hilal, molto attivo sul fronte dei trasferimenti e sostenuto da ingenti risorse finanziarie, sta lavorando per permetterselo. Anche prima che l’attaccante brasiliano annunciasse alla sua dirigenza la sua intenzione di lasciare Parigi questa estate, i leader sauditi avevano avviato approcci con l’entourage del giocatore. Ma da qualche giorno, sembrano aver accelerato su questo file, determinati a sedurlo”.

Neymar però vorrebbe il Barcellona, o quanto meno restare in Europa.

“Il caso non sembra semplice, tuttavia. Sì, Neymar vuole giocare altrove che a Parigi in questa stagione, ma intende, prima di tutto, rimanere in un grande club europeo e, se possibile, tornare a Barcellona. All’interno del club catalano, si stanno facendo sentire diverse voci per fare ogni sforzo per garantire che questo ritorno diventi realtà”.

Ad ogni modo, il brasiliano non chiude la porta.

“E Al-Hilal? Il trentunenne brasiliano si astiene dal chiudere la porta, ma in realtà non la apre nemmeno. Le somme proposte sono suscettibili di farlo ragionare”.

