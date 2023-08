Neymar, l’Al Hilal prepara un’offerta da 80 milioni l’anno (L’Equipe)

I contatti con l’entourage del brasiliano sono stati avviati da tempo. Neymar però vorrebbe restare in Europa, possibilmente al Barcellona

Neymar ha comunicato al Psg di voler andar via e subito l’Arabia Saudita si è fiondata sul calciatore brasiliano. Lo scrive L’Equipe. Dall’Al Hilal è pronta un’offerta maestosa per provare ad acquistare l’attaccante della nazionale brasiliana. Il club saudita ha avviato i contatti con l’entourage di Neymar già prima che divenisse pubblica la sua volontà di lasciare il Psg.

“Neymar sarà la prossima grande stella a firmare per l’Arabia Saudita questa estate dopo Cristiano Ronaldo e Karim Benzema? Il club Al Hilal, molto attivo sul fronte dei trasferimenti e sostenuto da ingenti risorse finanziarie, sta lavorando per permetterselo. Anche prima che l’attaccante brasiliano annunciasse alla sua dirigenza la sua intenzione di lasciare Parigi questa estate, i leader sauditi avevano avviato approcci con l’entourage del giocatore. Ma da qualche giorno, sembrano aver accelerato su questo file, determinati a sedurlo”.

Neymar, però, vorrebbe restare in Europa, e se possibile tornare al Barcellona.

“Il caso non sembra semplice, tuttavia. Sì, Neymar vuole giocare altrove che a Parigi in questa stagione, ma intende, prima di tutto, rimanere in un grande club europeo e, se possibile, tornare a Barcellona. All’interno del club catalano, si stanno facendo sentire diverse voci per fare ogni sforzo per garantire che questo ritorno diventi realtà”.

Ma il Barcellona può permettersi di prendere Neymar, che ha ancora quattro anni di contratto con il Psg e guadagna uno stipendio lordo di 30 milioni l’anno? E il Psg sarebbe disposto a rinforzare un diretto avversario?

Neymar non chiude la porta ai sauditi e neppure la apre.

“E Al-Hilal? Il trentunenne brasiliano si astiene dal chiudere la porta, ma in realtà non la apre nemmeno. Le somme proposte sono suscettibili di farlo ragionare”.

Si parla di un’offerta molto consistente, “intorno agli 80 milioni di euro all’anno“.

“Nonostante tutto, “Ney” non considera ancora questa ipotesi come un’opzione prioritaria per il resto della sua carriera. Vuole rimanere in un campionato competitivo con, in un angolo della sua testa, la Coppa del Mondo 2026″.

