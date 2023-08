Neuer fuori dal campo più di due mesi: ha perso la sensibilità ai piedi (Bild)

Il portiere del Bayern non è più in grado di giocare la palla con i piedi: è soprattutto il piede sinistro a dargli problemi sia in fase di calcio che di stacco

Manuerl Neuer non tornerò in campo prima di altri due mesi almeno, se non di più. Il portiere del Bayern, che nel dicembre scorso si è fratturato la gamba mentre stava sciando in vacanza, ha perso la sensibilità ai piedi. Lo scrive la Bild. Dopo il lungo stop per l’infortunio, Neuer non riesce a tornare quello di un tempo nella fase di calcio e nella fase di stacco. Nonostante sia tornato ad allenarsi separatamente dal resto dei suoi compagni, il futuro di Neuer è ancora molto incerto. Per rivederlo in campo, almeno per quanto riguarda gli allenamenti, serviranno dalle 6 alle 8 settimane almeno. Ma non è scontato che riesca a tornare il portiere che era un tempo.

Non è più in grado di giocare la palla con i piedi come prima ed è soprattutto il piede sinistro che continua a dargli problemi, sia in fase di calcio che in quella di stacco. Il portiere tedesco è parso ancora esitante e molto cauto con il lavoro con la palla e un suo rientro al 100% è ancora lontano.

