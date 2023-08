Nel contratto di Mancini con la Figc la penale c’è, e ora la Figc vuole esercitarla (Gazzetta)

Scrive la Gazza: non è come ha detto De Laurentiis nel suo durissimo attacco, l’ex ct non può liberarsi a zero. La Figc pronta ad azioni legali

Nel contratto di Mancini con la Figc la celebre penale c’è (sulla cui mancanza De Laurentiis aveva gigioneggiato impartendo lezioni di gestione di impresa nel suo comunicato). Così scrive la Gazzetta:

C’è l’Arabia Saudita con un triennale da 40 milioni a stagione pronto. Cifre pazzesche con cui – se la trattativa andrà in porto – non avrà grandi difficoltà a pagare una penale. Il contratto che aveva firmato con la Federcalcio non prevede infatti clausole o cavilli che possano consentire al Mancini di liberarsi a zero, a dispetto tra l’altro di quanto detto due giorni fa da De Laurentiis che nel suo durissimo attacco a Gravina sosteneva che la Figc avesse «subito a poche settimane da due gare molto importanti le dimissioni di Mancini» perché «mancano strumenti giuridici idonei a trattenere gli stessi determinando il rispetto dei contratti». Ma se in un primo momento in via Allegri, anche per gratitudine per gli anni passati insieme, si era scelto di non procedere con azioni legali contro l’ex c.t., adesso l’ipotesi viene seriamente presa in considerazione. Se non altro perché, quando c’è di mezzo un patrimonio importante come la nostra nazionale, è indispensabile fare chiarezza.

