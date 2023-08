Nazionale, Spalletti assillato da dubbi: avverte uno strano clima, anche politico (Gazzetta)

“Rumors” striscianti che alimentano sospetti sul fatto che il Napoli possa rischiare ripicche da parte della Figc. Pronto Conte.

Spalletti assillato da dubbi, ne scrive la Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano sportivo il tecnico di Certaldo avverte uno strano clima.

Anche Spalletti vuole la Nazionale, diciamo che la vorrebbe fortemente. Ma nelle ultime ore è assillato da dubbi che prescindono, o comunque sono ulteriori, rispetto alla questione legale ed economica legata alla “famosa” clausola che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, pretende sia pagata per liberarlo e permettergli di accettare l’incarico di c.t. dell’Italia. Ma si tratta di dubbi che proprio da questa vicenda sono alimentati: perché da quel braccio di ferro è nato un clima che non piace a Spalletti. Prese di posizione anche di esponenti politici, “rumors” striscianti che alimentano sospetti sul fatto che il Napoli possa rischiare ripicche da parte della Figc. O che Spalletti possa trovarsi in difficoltà nella gestione dei convocati in azzurro del Napoli.

Entro oggi o al massimo domani, Spalletti dovrà riflettere e sciogliere le sue riserve: questo si sono promessi il presidente e il tecnico. L’annuncio formale, poi, sarebbe all’inizio della prossima settimana.

Diversamente, Gravina dovrà percorrere con decisione la strada alternativa: quella che porta ad Antonio Conte, che ovviamente sarebbe tutt’altro che una seconda scelta, ma allo stesso tempo è un’ipotesi in partenza più complessa.

