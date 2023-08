Natan oggi a Castel di Sangro, potrebbe fare una breve apparizione allo stadio (CorSport)

Il difensore è arrivato in Italia ieri sera, stamattina si sottoporrà alle visite mediche a Roma, poi la partenza per il ritiro in Abruzzo

È il giorno di Natan al Napoli. Il difensore brasiliano, scelto come sostituto di Kim, è arrivato ieri sera in Italia. Stamattina effettuerà le visite mediche a Villa Stuart, poi la partenza per il ritiro di Castel di Sangro. Probabilmente farà una breve passerella in campo, mostrandosi per la prima volta ai tifosi del Napoli. Prima di lasciare il Brasile, Natan ha pubblicato un messaggio su Instagram: «Gesù disse: non abbiate paura, solo credete».

Il Corriere dello Sport scrive:

“dai Parioli, dove andrà a sostenere le visite mediche, lo accompagneranno direttamente a Castel di Sangro, probabilmente in tempo per vedere Napoli-Augsburg per intero o a metà”.

Natan arriva a Napoli già allenato, gioca da aprile. Ha già studiato la sua nuova squadra attraverso dei video, per familiarizzare con i suoi compagni e anche con gli avversari che si troverà di fronte in campionato.

“è in campo da metà aprile, ha vissuto con il Red Bull Bragantino diciassette partite, l’ha lasciato – quasi a sorpresa – sesto in classifica, a quindici punti dal Botafogo capolista, ed ha cominciato a studiare questo suo nuovo universo, a vedersi un po’ di video dei suoi compagni di squadra per arrivare preparato, ad analizzare anche gli avversari che gli toccherà affrontare, a memorizzare la storia – tutta, inclusa quella recente – di un club che appena due mesi fa ha chiuso con sedici punti di vantaggio sulla seconda, il miglior attacco e pure la difesa migliore”.

Natan firma un contratto per cinque anni con il club di De Laurentiis. Al Bragantino andranno 10 milioni. L’ingaggio pattuito con il Napoli è di 1,1 milioni all’anno.

