Natan guadagnerà circa 1 milione più bonus, arriverà in Italia stasera (Di Marzio)

Nel pomeriggio scambio dei documenti tra Napoli e Bragantino e revisione del contratto. Dopo le visite, la firma e la partenza per Castel di Sangro

Natan sarà un giocatore del Napoli nelle prossime ore. Sostituirà Kim al centro della difesa di Rudi Garcia. Gianluca Di Marzio, sul suo sito, scrive che tra il Napoli e il Bragantino c’è stato lo scambio di documenti necessario per chiudere l’affare. Natan firmerà un quinquennale con un ingaggio di 1,1 milioni l’anno più bonus. Il Napoli paga 10 milioni più bonus al Bragantino. Il difensore arriverà domani in Italia per essere sottoposto alle visite mediche.

“Il Napoli si prepara ad accogliere Natan. Dopo aver trovato l’accordo col difensore, c’è stato lo scambio di documenti tra la società azzurra e il Red Bull Bragantino. L’ex Flamengo arriva in Italia per 10 milioni più bonus e firmerà un contratto di 5 anni con un ingaggio da 1.1 milioni più bonus. Poco fa c’è stata l’ultima revisione dei contratti da tutte le parti in causa e il giocatore è atteso in serata in Italia, per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con il club azzurro. Il difensore classe 2001 non è stato convocato per la partita contro il Coritiba, in programma questa sera alle 23:30 italiane”.

Tra Flamengo e Brigantino Natan ha collezionato 121 presenze tra i professionisti in Brasile. Con il Mengao ha vinto un campionato brasiliano, mentre con il club paulista è stato protagonista a livello internazionale arrivando in finale di Copa Sudamericana. Nelle scorse sessioni di mercato, il difensore era stato cercato anche da Roma e Hellas Verona.

ilnapolista © riproduzione riservata