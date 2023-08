Natan, l’acquisto del Napoli è ufficiale: il contratto è stato depositato in Lega Serie A

Sul sito della Serie A è comparsa la voce inerente al suo acquisto, con la dicitura che indica la formula a titolo definitivo.

Natan è ufficialmente un giocatore del Napoli, manca solo l’annuncio del club. Il suo contratto è stato depositato e la Serie A lo ha reso pubblico sul suo sito ufficiale. Alla voce degli acquisti, infatti, risulta che Bernardo De Souza Natan è stato acquistato il 6 agosto 2023 a titolo definitivo. Il Napoli lo ha acquistato per circa 10 milioni di euro.

Il giocatore era anche presente all’ultima amichevole giocata dal Napoli, quella contro l’Augsburg, dove ha guardato la partita al fianco di De Laurentiis. Era atterrato in Italia sabato sera. Ieri mattina le visite mediche a Roma. Visite mediche che sono durate addirittura cinque ore a Villa Stuart alla presenza dello staff medico del Napoli e del professor Mariani. Il Napoli ha voluto sincerarsi che il difensore brasiliano stesse bene e fosse in condizione di accettare il nuovo incarico come tesserato azzurro. Test iniziati al mattino, verso le ore nove, e terminati verso le due del pomeriggio, a causa dei suoi diversi precedenti. Il giocatore, infatti, circa due anni fa aveva avuto problemi al cuore e al ginocchio.

A proposito delle sue visite, oggi il Corriere dello Sport scrive:

“Le visite mediche sono durate quanto una maratona. Cinque ore (o giù di lì): dalle 9 alle 14. Una mattinata estenuante, soprattutto con il jet lag del mega volo San Paolo-Roma, ma tutto sommato è il traguardo che conta: promosso, idoneo, fiesta”. I controlli, dicevamo, sono stati capillari: in Brasile, nel 2022, era stato costretto a fermarsi per una serie di esami cardiologici e di recente aveva rimediato un problema al ginocchio sinistro. Tutte storie vecchie che non hanno lasciato traccia: visite superate, con tanto di blitz di un’oretta del prof Mariani, il padrone di casa Stuart, giunto alle 12,47 con tanto di pipa per un consulto”.

Natan è arrivato a Fiumicino sabato sera dal Brasile, dopo quasi 12 ore di volo. Ieri mattina è entrato in clinica alle9 e ne è uscito dopo 5 ore di test vari. Ha pranzato e poi è partito per il ritiro. È arrivato al Patini intorno alle 18, il tempo per salutare Garcia e i colleghi e poi ha seguito la partita a bordocampo con il presidente De Laurentiis.

ilnapolista © riproduzione riservata