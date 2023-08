Natan finisce su Mundo Deportivo: “che fortuna, arriva a Napoli e atterra Osimhen al primo allenamento”

“Ci sono giocatori che, quando cambiano squadra, vogliono dimostrare, con troppa enfasi, di essere pronti alla sfida. Ed è proprio quello che è successo a Natan, che ieri è stato annunciato dal Napoli come sostituto di Kim Min-Jae al centro della difesa. Bene, è stato come arrivare e baciare il santo. Nel suo primo allenamento dopo essere stato nominato giocatore del Napoli, il brasiliano ha “ucciso” uno dei grandi crack: Victor Oshimen. Il nigeriano, il cui futuro è sconosciuto dopo che l’Al-Hilal dall’Arabia Saudita è venuto per portarlo via, ha subito una distorsione alla caviglia dopo un colpo con Natan lo ha fatto contorcersi dal dolore, costringendolo ad uscire con un impacco di ghiaccio”.

La diagnosi per Osimhen è stata resa subito nota dal Napoli: trauma distorsivo alla caviglia. Un buon esordio, per Natan, non c’è che dire.