Natan è un giocatore del Napoli, c’è il comunicato del club

Il 22enne difensore centrale arriva dal Red Bull Bragantino per circa 10 milioni di euro, sarà il sostituto di Kim Min-Jae

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto del giocatore brasiliano Natan dal Bragantino. Il 22enne brasiliano sarà il sostituto naturale di Kim Min-Jae, trasferitosi al Bayern Monaco.

Il Napoli lo ha acquistato per circa 10 milioni di euro. Il giocatore era anche presente all’ultima amichevole giocata dal Napoli, quella contro l’Augsburg, dove ha guardato la partita al fianco di De Laurentiis. Era atterrato in Italia sabato sera. Ieri mattina le visite mediche a Roma. Visite mediche che sono durate addirittura cinque ore a Villa Stuart alla presenza dello staff medico del Napoli e del professor Mariani. Il Napoli ha voluto sincerarsi che il difensore brasiliano stesse bene e fosse in condizione di accettare il nuovo incarico come tesserato azzurro.

Il comunicato del Napoli:

“La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dal Red Bull Bragantino, le prestazioni sportive di Natan Bernardo De Souza“.

Anche il presidente De Laurentiis ha accolto sul suo profilo Twitter il nuovo difensore del Napoli:

ilnapolista © riproduzione riservata