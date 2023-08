Natan al Napoli, visite mediche in corso a Villa Stuart (VIDEO)

Il difensore brasiliano è arrivato in Italia ieri sera. Dopo le visite partirà per raggiungere la squadra nel ritiro di Castel di Sangro

Natan è arrivato stanotte in Italia. Al momento è a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Gianluca Di Marzio ha pubblicato un video in cui si mostra l’arrivo del difensore brasiliano che sostituirà Kim al centro della difesa di Garcia. Natan arriva al Napoli dal Bragantino, al quale vanno 10 milioni. Al difensore, invece, un ingaggio di poco più di 1 milione l’anno.

Di Marzio scrive:

“Il Napoli ha finalmente accolto Natan, difensore brasiliano del Bragantino. Arrivato in Italia nella serata di ieri, sta per svolgere le visite mediche a Villa Stuart”.

