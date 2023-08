Napoli, per Lozano ancora nessuna offerta (Gazzetta)

Il messicano non accetta il rinnovo al ribasso (2,5 milioni all’anno) e non ha offerte. Così blocca l’arrivo di Johan Bakayoko del Psv

La Gazzetta dello Sport fornisce aggiornamenti sulla situazione di Lozano al Napoli. Il messicano sembra destinato a lasciare il club di De Laurentiis, insistenti voci di mercato lo davano molto vicino ai Los Angeles Fc, poi non si è fatto più nulla.

Il messicano non accetta ancora il rinnovo al ribasso. Secondo le ultime informazioni, l’esterno destro dovrebbe rimanere fino a gennaio e poi trovare una nuova sistemazione. Tuttavia, come segnala la rose, le proposte per Lozano latitano:

“Tutto dipende dal futuro di Hirving Lozano, che ha rifiutato la proposta di rinnovo al ribasso avanzata dal Napoli (2,5 milioni all’anno rispetto ai 4,5 percepiti oggi), mettendosi automaticamente sul mercato. A Castel Volturno non è arrivata alcuna offerta ufficiale per il messicano, accostato a qualche club di Mls. Voci che al momento, dunque, non trovano riscontri. Nulla però può essere dato per scontato, specialmente quando mancano più di due settimane allo stop ai trasferimenti”.

Dal suo futuro dipende anche quello di Johan Bakayoko del Psv. Il belga, “esterno d’attacco di piede mancino che gioca a destra”, sarebbe il sostituto del messicano. La dirigenza azzurra ce lo ha da tempo nel mirino, il Psv chiede almeno 30 milioni ma ovviamente il presidente proverà ad abbassare le cifre. Con lui si completerebbe il reparto offensivo composto anche da Politano, Kvaratskhelia ed Elmas, più Zerbin se dovesse restare.

