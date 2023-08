Napoli, Osimhen si è allenato in gruppo, per Kvara personalizzato in campo 

Primo giorno di allenamento per Natan. Gollini torna ad allenarsi con i compagni, come Zielinski e Zedadka

Il Napoli ha pubblicato il report relativo alla seduta di allenamento svolta oggi dalla squadra di Garcia con il consueto bollettino relativo agli infortunati. Gollini e Osimhen sono tornati a lavorare in gruppo, insieme a Zielinski, ieri escluso dalla lista dei convocati per l’amichevole con l’Augsburg per motivi di mercato, come ammesso dall’allenatore Rudi Garcia. Mario Rui e Kvara hanno fatto solo personalizzato in campo. Anguissa continua le sue terapie per l’infortunio che probabilmente gli farà saltare le prime due partite di campionato.

Di seguito il report del Napoli.

“Undicesimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Questo pomeriggio la squadra si è divisa in due gruppi. Un gruppo ha lavorato in piscina mentre il resto della squadra dopo una prima fase di attivazione a secco ha svolto partite a campo ridotto. Primo giorno di allenamento per Natan. Gollini, Zielinski, Dedadka e Osimhen hanno svolto lavoro in gruppo. Mario Rui, Gaetano, Saco e Kvaratskhelia hanno fatto allenamento personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie”.

ilnapolista © riproduzione riservata