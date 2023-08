Napoli, in serata la Fiorentina potrebbe chiudere per Demme (Tmw)

Nelle intenzioni del centrocampista italo-tedesco ci sarebbe l’idea di risolvere con il Napoli e poi firmare un biennale a Firenze

Diego Demme potrebbe andare alla Fiorentina. Lo scrive su Twitter Niccolò Ceccarini, il direttore di Tuttomercatoweb. La Fiorentina sarebbe alla ricerca di un centrocampista capace di far rifiatare Arthur. Con Amrabat ormai fuori dai piani della Viola, il prescelto sarebbe il centrocampista del Napoli.

Anche Demme è ai margini della squadra partenopea. Rudi Garcia non lo vede adatto al suo gioco ed è tutta l’estate che De Laurentiis prova a liberarsene. Fra le prime squadre interessare all’italo-tedesco c’era l’Hertha Berlino. Poi l’affare non si è concluso.

In queste ultime ora di calciomercato, sul centrocampista è tornata la Fiorentina. Per il centrocampista sarebbe pronto un biennale fino al 2025.

#Fiorentina #Demme #Theate due trattative caldissime. La prima si potrebbe chiudere in serata. Per lui contratto fino al 2025. Per il difensore c’è apertura del Rennes al prestito oneroso a 2 con dir a 18/20 che può diventare obbligo a certe condizioni. @TuttoMercatoWeb — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) August 31, 2023

Scrive Tmw:

“Diego Demme è fuori dai piani di Rudi Garcia, che nel match con il Sassuolo non l’ha neanche convocato. Saltata la pista Hertha Berlino, col calciatore che alla fine ha rifiutato la destinazione, è tornata in auge la Fiorentina. Per il Napoli è in uscita e in queste battute conclusive di mercato si cercherà la sistemazione giusta. Il centrocampista italo-tedesco è stato “sorpreso” a seguire il club viola sui social. Situazione in divenire, nelle intenzioni ci sarebbe l’idea di risolvere con il Napoli e poi firmare un biennale a Firenze“.

