Napoli e Celta Vigo non hanno mai interrotto i contatti per Gabri Veiga (Pedullà)

Anche Pedullà fornisce aggiornamenti sulla situazione di Gabri Veiga. Il Napoli e il Celta Vigo, secondo il giornalista di Sport Italia, non hanno mai interrotto i contatti. Piuttosto i club stanno cercando una soluzione che non contempli i cambiamenti ulteriori rispetto agli accordi presi giovedì sera.

«Gabri Veiga-Napoli: contatti mai interrotti, si cerca la quadratura che non abbia condizioni diverse rispetto a giovedì sera».

Pochi minuti fa Fabrizio Romano aveva riferito di una situazione leggermente diversa con una ripresa dei contatti tra i due club nel tentativo di superare una difficoltà. Infatti Gabri Veiga domenica non ha preso il volo per l’Italia dove erano in programma le visite mediche perché è stato bloccato dal Celta. Romano scrive di una richiesta a mutare alcune condizioni dell’accordo:

«Napoli e Celta Vigo, sono in contatto anche oggi per discutere i termini dell’affare Gabri Veiga. Tutte le parti stanno lavorando per arrivare ad una soluzione finale il prima possibile, il giocatore non è partito per fare le visite mediche dopo i cambiamenti di alcune condizioni dell’accordo. Trattative ancora in corso».

