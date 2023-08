Gabri Veiga: «Napoli e Celta Vigo, ripresi i contatti» (Fabrizio Romano)

Potrebbero essere ore decisive per l’arrivo di Gabri Veiga a Napoli. Sembrava esserci l’accordo, quantomeno verbale e invece Napoli e Celta Vigo hanno rallentato le trattative. Il Celta Vigo accusa il Napoli di aver cambiato le condizioni del contratto. Si parla di ridiscussione della percentuale di rivendita o di problemi legati ai diritti d’immagine.

A dare altri aggiornamenti costanti sul Gabri Veiga è anche Fabrizio Romano, esperto di calcio mercato. Su Twitter il giornalista ha scritto:

«Napoli e Celta Vigo, sono in contatto anche oggi per discutere i termini dell’affare Gabri Veiga. Tutte le parti stanno lavorando per arrivare ad una soluzione finale il prima possibile, il giocatore non è partito per fare le visite mediche dopo i cambiamenti di alcune condizioni dell’accordo. Trattative ancora in corso».

Napoli and Celta Vigo, in contact again today to discuss the issues of Gabri Veiga deal. 🔵🇪🇸 #Napoli

All parties working to have final solution as soon as possible — as player didn’t travel for medical yet after changes in conditions of the deal.

Conversations still ongoing. https://t.co/sKfoAGq7QQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2023