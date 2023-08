Napoli-Apollon 2-0 (Live): raddoppio di Simeone

Al 60′ è il nigeriano a sbloccare il match. Kvara la appoggia per Olivera che si inserisce e la crossa tra portiere e difesa. Sul secondo palo la prende Victor

Alle 18:30 il Napoli scenderà in campo a Castel di Sangro per l’ultima amichevole precampionato. Al Teofilo Patini gli azzurri di Rudi Garcia ospitano l’Apollon Limassol.

C’è la possibilità di vedere in campo uno degli ultimi acquisti azzurri. De Laurentiis ha infatti completato in pochi giorni i trasferimenti di Natan, difensore centrale dal Red Bull Bragantino, che potrebbe giocare già oggi e di Cajuste, centrocampista svedese dal Reims.

Su sei amichevoli precampionato, Rudi Garcia ne ha vinte 4 e pareggiate due. Contro la Spal (1-1) e contro il Girona (amichevole poi vinta ai rigori). Le altre si sono concluse con la vittoria azzurra, l’ultima contro l’Augsburg per 1-0 grazie alla rete segnata da Rrahmani.

Il 19 agosto il Napoli darà il via al campionato di Serie A con il match contro il Frosinone al Benito Stirpe.

C’è ancora qualche dubbio sulla formazione che metterà in campo Garcia, se sarà 4-3-3 con Lobotka in cabina di regia con Elmas e Zielinski oppure ci sarà il doppio play. Osimhen dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Kvara. Ritorna in gruppo anche Mario Rui, finalmente aggregato al gruppo dopo la lunga sosta per infortunio.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori

Cajuste e Natan in panchina insieme a Contini, Gollini, Demme, Mario Rui, Lozano, Russo, Simeone, Politano, Zerbin, Saco, Obaretin, Ostigard e Zanoli.

Apollon Limassol (4-4-2): Antosch; Dariwka, Peybernes, Skjelvik, Ekpolo; Chambos, Coll, Jurgevic, Abdurahimi; Valbuena, Diguiny

18:30 – Fischio d’inizio, arbitra il signor Centi, assistenti Carella e Chiavaroli, quarto uomo Pezzopane.

3′ – La prima azione è del Napoli. Kvara servito da Olivera la mette in mezzo per Osimhen ma il cross è leggermente troppo lungo

6′ – Ancora un’occasione per Osimhen da calcio piazzato, una punizione dalla trequarti. Il colpo di testa del nigeriano però è impreciso e l’attaccante era anche in fuorigioco

7′ – Il Napoli spinge forte, soprattutto sulla fasce sinistra. Zielinski si inserisce in area servito da Kvara. Il polacco la lascia dietro per Elmas che calcia fuori

10′ – A terra Di Lorenzo, una botta per il capitano. Entra lo staff medico

12′ – Occasione da gol. Osimhen scatta sul filo del fuori gioco, tanta il tiro ma la spara alta

13′ – C’è anche l’Apollon in campo: cross di Jurcevic ma in area non c’è nessuno a raccogliere il suggerimento

16′ – Olivera si sovrappone a Kvara che serve il pallone all’uruguaiano. Il terzi non non trasforma l’azione in occasione da gol

19′ – Ancora Apollon, smanaccia Meret un cross e si scontra con Juan Jesus. Il brasiliano si rialza dopo l’intervento dallo staff medico

23′ – Si ferma il gioco per qualche minuto, problemi per l’Apollon. Valbuena e Diguiyni si fermano ma non sembra nulla di grave.

25′ – Calcio d’angolo per l’Apollon. I ciprioti non sfruttano il corner e il Napoli in ripartenza prova il contropiede ma Kvaratskhelia sbaglia il cambio gioco

28′ – Doppia occasione Napoli. Prima il georgiano ci prova con il sinistro su cross di Di Lorenzo ma la palle finisce di poco fuori. Poi è Raspadori a pescare il jolly in contropiede. Il diagonale dell’italiano però termina ancora fuori

31′ – Ci prova anche la squadra cipriota. Il capitano Kyriakou ci prova da fuori, Meret sicuro blocca un tiro debole

32′ – Ci prova Kvara da fuori! Il pallone finisce alto

37′ – Ancora calcio d’angolo per il Napoli. Osimhen conquista palla al limite dell’area e calcia, la sfera finisce in corner. Dalla bandierina il Napoli non riesce a concretizzare

42′ – Protagonista Kvara. Ancora dribbling sulla trequarti, il georgiano però viene abbattuto da dietro.

43′ – Ci prova anche Raspadori ma ancora una volta la palla termina fuori dallo specchio della porta

46′ – Ancora Raspadori servito da Di Lorenzo al centro dell’area. L’attaccante però non riesce ad arrivare sul pallone.

47′ – Altra occasione Napoli! Uno due tra Zielinski e Olivera, il colpo di testa del terzino termina alto.

Finisce il primo tempo. Manca la precisione agli azzurri di Garcia. Che sia l’ultimo passaggio o il tiro, il Napoli sembra poco lucido.

Inizia il secondo tempo. Primi cambi per Garzia: Zanoli e Politano entrano in campo al posto di Di Lorenzo ed Elmas.

47′ – Si riparte da un calcio d’angolo per il Napoli. La difesa cipriota pulisce l’area. Con l’ingresso di Politano in campo, Raspadori scala a centrocampo.

49′ – Occasione per Osimhen! Da calcio d’angolo, il nigeriano impatta di testa. Ne esce però una conclusione debole

51′ – Ancora Osimhen che spreca! Servito da Kvaratskhelia, il bomber azzurro scappa in contropiede ma si fa rimontare dalla difesa dell’Apollon.

60′ – Gol del Napoli! Osimhen la mette dentro su suggerimento di Olivera. Kvaratskhelia semina il panico ancora sulla fascia, la appoggia per Olivera che si inserisce e la crossa tra portiere e difesa. Sul secondo palo arriva il nigeriano che la mette dentro

61′ – Giallo al portiere dell’Apollon per proteste. Arrivano i cambi.

Per l’Apollon escono Valbuena, Chambos, Abdurahimi, Peybernes e Diguiny.

Garcia come di consueto rivoluziona il Napoli. Fuori Olivera, Rrahmani, Zielinski, Kvaratskhelia e Osimhen. Dentro Cajuste, Lozano, Ostigard, Mario Rui e Simeone.

71′ – Simeone con pallonetto scavalca Antosch e con un tocco morbidissimo segna il secondo gol per il Napoli. Come sempre, al Cholito bastano pochi minuti in campo per essere subito determinante per il risultato.

78′ – Garcia manda in campo anche Natan, al suo esordio con il Napoli. Il brasiliano viene inserito al posto del connazionale Juan Jesus.

81′ – Nel Napoli ancora un cambio: Zerbin prende il posto di Lobotka a centrocampo.

