De Laurentiis: «Osimhen resta. Ha altri due anni di contratto e i contratti si rispettano»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. De Laurentiis ha parlato di Osimhen, la cui trattativa per il rinnovo con il club tiene banco da settimane.

«Osimhen resta. Ha altri due anni di contratto, dove dovrebbe andare? I contratti si rispettano da entrambe le parti. Finché la bilateralità c’è e non pende mai tutta da una parte o dall’altra, si va sempre d’amore e d’accordo. E con Osimhen la bilateralità c’è dal primo momento. Quindi state sereni e tranquilli».

De Laurentiis ha proseguito:

«Il mio sogno è quello di ripetere la stagione che abbiamo appena terminato. I sogni sono sempre bellissimi e sono il sale della vita e quindi perché levare alla vita un sapore e lasciare una valenza sciapa? Bisogna sempre mettere un po’ di sale e quindi noi dobbiamo sempre sperare di ripetere un campionato straordinario dove tutti devono onorare la maglia e si devono impegnare. Io sono sicuro che da lunedì a Castel Volturno si lavorerà in maniera soda e dura proprio con gli 11 più le eventuali 5 sostituzioni che dovessero servire al nostro allenatore per la prima di campionato».

Ormai i colloqui tra il presidente De Laurentiis e l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, vanno avanti da giorni. Oggi i quotidiani scherzavano sul fatto che Calenda sembra ormai aver preso casa a Castel di Sangro, impegnato in una vera e propria prova di resistenza nel dialogare di continuo con De Laurentiis. Quella per trattenere il nigeriano, con la minaccia delle offerte saudite all’orizzonte, è sicuramente la trattativa più calda degli ultimi anni del club partenopeo.

Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito che le parti sono vicinissime all’accordo.

“E’ crescente l’ottimismo per l’intesa per rinnovare il contratto del calciatore. Le parti non sono mai state così vicine per il prolungamento di Osimhen. Nella scorsa stagione l’ex Lille è stato un giocatore fondamentale nella conquista dello scudetto”.

Club che intanto si muove sul fronte mercato. Dopo Natan, oggi il Napoli ha ufficializzato anche l’arrivo di Cajuste dal Reims.

