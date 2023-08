Napoli, affaticamento muscolare per Elmas, fastidio alla coscia per Di Lorenzo

Continuano i problemi fisici per i giocatori del Napoli. Il macedone e il capitano hanno lasciato il campo durante la gara con l’Apollon

Il Napoli ha vinto 2-0 nell’ultima amichevole del ritiro estivo in Abruzzo contro l’Apollon Limassol. A segnare sono stati Osimhen e Simeone, subentrato in corsa. Il ritmo della partita è stato un po’ basso, scrive il Corriere dello Sport. E ci sono altri due problemi fisici per i giocatori del Napoli, che riguardano Elmas e Di Lorenzo.

Il quotidiano sportivo scrive:

“C’è lavoro da smaltire, una staticità da evitare, il palleggio da snellire”.

“il binario mancino è vivo, altrove c’è un bel pizzico di lentezza che costringe a sbattere sull’Apollon, che se ne sta con nove uomini dietro la linea del pallone”.

“Stavolta, diventa dura creare lo spazio per buttarsi dentro, o aggrapparsi a Di Lorenzo e a Olivera, centrocampisti aggiunti di Spalletti. Ma possono aver inciso l’acido lattico, le difficoltà atletiche che si sono accumulate nella settimana (ieri problemini per Di Lorenzo ed Elmas, usciti a metà gara) e pure un’introduzione di un’idea diversa, che però resta ancora da esibire, com’è giusto che sia”.

Il Napoli è ancora alle prese con i problemi di preparazione. Di Lorenzo è uscito dal campo a causa di una botta e al suo posto Garcia ha inserito Zanoli. Poi è entrato Politano per Elmas, out per un fastidio al flessore della coscia destra.

La Gazzetta scrive:

“E qui arrivano i dolori, perché anche il macedone è uscito all’intervallo (così come capitan Di Lorenzo, per precauzione dopo un fastidio alla coscia) a causa di un affaticamento muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni. Le trame di gioco si sono viste, è mancata sicuramente la lucidità di gamba e di pensiero negli ultimi venti metri”.

ilnapolista © riproduzione riservata