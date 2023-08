Mondiali di Basket: l’Italia esordisce il 25 agosto contro l’Angola

Le altre due gare per la squadra di Pozzecco saranno Italia-Repubblica Domenicana, il 27 agosto, e Filippine-Italia il 29 agosto

I Mondiali di Basket inizieranno a breve, il 25 agosto, e a parteciparvi ci sarà anche l’Italia. La competizione si terrà in Asia, tra le isole giapponesi di Okinawa, Giacarta (Indonesia) e Manila (Filippine), dove parteciperanno 32 squadre con i cestisti più forti del mondo. I ragazzi di mister Pozzecco arrivano così pronti per sfidare le tre rivali per arrivare alla fase a eliminazione.

Per vedere tutti gli incontri del Mondiale si potrà fare affidamento su Sky Sport Hd (a pagamento) per la diretta tv e a Sky Go, Now e Dazn (tutti a pagamento) per la diretta streaming.

Le sfide del girone di qualificazione sono le seguenti:

Angola – Italia ore 10:00, venerdì 25 agosto

Italia – Repubblica Domenicana ore 10:00, domenica 27 agosto

Filippine – Italia ore 14:00, martedì 29 agosto

Pozzecco guiderà in tutte e tre queste partite i grandi giocatori della pallacanestro italiana, dai veterani ai giovani talenti. Sono stati convocati: Marco Spissu, Niccolò Mannion, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Guglielmo Caruso, Achille Polonara, Mouhamet Diouf, Riccardo Visconti, Luca Severini, Gabriele Procida, Tomas Woldetensae, Alessandro Pajola e Luigi Datome.

Occhi puntati soprattutto nel girone dei Mondiali che ospita i grandi della Nba, come Jokic e Antetokounmpo, considerati tra i grandi favoriti di questa competizione.

Intanto gli italiani si preparano alla sfida partecipando ai tornei con le altre nazionali estere. Dopo aver vinto contro la Turchia nella coppa Trento, ora gli azzurri sfideranno i padroni di casa nel torneo Acropolis.

Ieri Pozzecco ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Gli hanno fatto notare che si parla di Mondiali dei grandi assenti. Ha risposto:

«Non tutti i giocatori Nba sono fenomeni. E tutti quelli che non giocano in America non sono scarsi. Agli Europei, un anno fa, nessuno tra Jokic, Antetokounmpo e Donci ha vinto».

ilnapolista © riproduzione riservata