Messi segna una doppietta, ma il tecnico dell’Orlando non ci sta: «Doveva essere espulso»

Nel post-partita: «Stasera è stato un circo. C’era un secondo giallo che non è stato dato. Non mi interessa che si tratta di Messi, deve essere trattato come tutti gli altri».

Leo Messi è già a cinque gol in tre partite con la maglia dell’Inter Miami. Ieri la squadra di Beckham ha battuto l’Orlando City 3-1 e Messi è stato autore di una doppietta. L’allenatore dell’Orlando, Oscar Pareja, ha mosso delle critiche riguardanti un arbitraggio definito troppo “leggero” nei confronti del campione del mondo. Le parole del colombiano nel post-partita:

«Stasera è stato un circo. C’era un secondo giallo per Messi che non è stato dato. Non mi interessa che si tratta di Messi, deve essere trattato come tutti gli altri. Bisogna fare le cose in modo corretto e non è stato così».

Il risultato è stato determinato dalla stella argentina, che con i suoi due gol ha dato la vittoria alla sua squadra.

ilnapolista © riproduzione riservata