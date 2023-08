Mendes è il protagonista del mercato del Psg: da quando c’è Campos ha gestito 9 trasferimenti (Le Parisien)

In totale, dal giugno 2022, sono nove i giocatori che hanno firmato tramite la sua agenzia, un’onnipresenza che disturba il club

Il vero protagonista del mercato del Psg è Jorge Mendes, scrive Le Parisien. Dal 2022, cioè da quando è arrivato Campos, Mendes gioca un ruolo determinante nella maggior parte dei trasferimenti del club parigino, anche se non appare mai nelle foto pubbliche accanto ai dirigenti del club.

“Non appare in nessuna foto ufficiale che presenta i nuovi acquisti ed è attento a non mostrarsi pubblicamente accanto alle teste pensanti del Psg, tuttavia, la sua ombra non cessa di pesare sopra la finestra di trasferimento parigina e diventa difficile per lui passare inosservato, nonostante un certo senso di discrezione che coltiva da anni. Il nome di Jorge Mendes, uno degli agenti più potenti del pianeta calcio, torna costantemente in discussione ogni volta che si tratta di menzionare lo shopping del club nella capitale”.

Il 57enne portoghese ha un peso nella stragrande maggioranza dei trasferimenti effettuati dal Psg e dal consulente sportivo Luis Campos, uno dei suoi uomini di fiducia. Ad esempio in quello di Gonçalo Ramos: con lui, sono già tre gli acquisti del Psg seguiti da Mendes. Oltre a Ramos (arrivato sotto forma di prestito con riscatto obbligatorio a 65 milioni di euro più 15 di bonus), ci sono Manuel Ugarte, trasferito dallo Sporting Portugal per 60 milioni di euro, ovvero l’importo della sua clausola e Marco Asensio, arrivato gratis dal Real Madrid. Ma non è tutto: l’ex agente di Cristiano Ronaldo ha anche usato la sua influenza negli arrivi di Cher Ndour e Kang-in Lee, nei quali ha agito come intermediario per facilitare la realizzazione delle due operazioni.

Mendes è coinvolto in nove dei trasferimenti effettuati nel Psg da quando è arrivato Luis Campos. Gestisce anche gli interessi di Navas, Danilo e Zaire-Emery, senza dimenticare El Chadaille Bitshiabu, partito da poco per Lipsia, mentre nel 2022 aveva piazzato due dei suoi giocatori, Vitinha e Renato Sanches, prima di intervenire sui file di Carlos Soler e Fabian Ruiz.

“In totale, ci sono quindi nove giocatori che hanno firmato per il Psg attraverso l’agente portoghese direttamente o indirettamente da giugno 2022, quando Luis Campos è stato nominato consulente sportivo”.

E da tutti questi trasferimenti Mendes ha ottenuto costose commissioni.

“Un’onnipresenza che non può lasciare indifferenti e che disturba all’interno del club. Dall’arrivo di Campos, l’influenza di Mendes è cresciuta costantemente e questo stretto rapporto tra i due, che si conoscono da circa vent’anni, ha fatto rabbrividire il Psg, dove il consulente sportivo è criticato in particolare perché favorisce questo canale rispetto ad altri”.

Non è solo merito di Campos l’influenza di Mendes, ma anche della stima di cui gode in Qatar, dove

“ha costruito forti relazioni con varie personalità del Paese per più di dieci anni… tra cui il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi. Mendes è stato uno dei primi agenti incontrati da “NAK” quando ha lasciato il segno nel mondo del calcio”.

Jorge Mendes, del resto, è rispettato anche dalle più alte sfere del Qatar, come l’emiro Tamim ben Hamad Al-Thani.

“Da Parigi a Doha, il portoghese è riuscito a imporsi, a piazzare le sue pedine e a tessere una rete che potrebbe estendersi un po’ di più entro la fine della finestra di trasferimento, il 31 agosto…”.

ilnapolista © riproduzione riservata