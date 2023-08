Mancini: l’Arabia Saudita offre 18 milioni l’anno, lui riflette (Di Marzio)

La pressione, per l’ex ct è forte. I sauditi lo corteggiano da tempo

Mancini potrebbe allenare la nazionale saudita per uno stipendio di 18 milioni l’anno. Lo riporta Gianluca Di Marzio, scrivendo:

“Dopo aver rassegnato le dimissioni dalla carica di commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini potrebbe presto intraprendere una nuova avventura da allenatore. Stavolta non in Europa, ma in Arabia Saudita“.

Per poi aggiungere, considerato che l’Arabia si impegna da mesi a rubare i top player europei: “Ora questa nuova ondata di trasferimenti potrebbe riguardare anche importanti allenatori . Per Mancini, infatti, è forte la tentazione della Nazionale saudita, che da tempo lo corteggia: all’ex Sampdoria è stata presentata un’offerta ricchissima da circa 18 milioni annui. Da capire ora i tempi e se arriverà l’ok definitivo da parte di Mancini, ma è forte la pressione dall’Arabia Saudita”.

Per Roberto #Mancini è forte la tentazione della Nazionale saudita, che da tempo lo corteggia: per lui offerta ricchissima da circa 18 milioni annui. Da capire i tempi e se arriverà l’ok definitivo dell’allenatore, ma è forte la pressione dall’Arabia Saudita — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 13, 2023

Mancini, infatti, aveva spiegato per mezzo del suo profilo Instagram le motivazioni della sua decisione.

«Le dimissioni da Ct della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della Figc. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell’Europeo 2020».

