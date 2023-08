L’Inghilterra è stata fortunata a battere la Nigeria: è inciampata nella vittoria (Bbc)

Le inglesi hanno vinto 4-2 ai rigori, nonostante il rosso a James. Per poco non venivano eliminate. La prossima volta potrebbero non essere così fortunate

L’Inghilterra giocherà i quarti di finale dei Mondiali femminili in Australia dopo aver sconfitto la Nigeria ai rigori per 4-2. Una partita nervosa che ha anche visto l’espulsione al 87′ di Lauren James, la sorella del difensore del Chelsea Reece.

La Bbc commenta la vittoria delle Leonesse scrivendo di fortuna: l’Inghilterra ne ha avuta una buona dose ed è inciampata nella vittoria. Infatti la partita è rimasta bloccata sullo 0-0 per tutti i 120 minuti. La Nigeria ha resistito, spaventando più volte le inglesi.

Poi al 87′ l’episodio chiave. James sale con gli scarpini sul corpo di un’avversaria e viene espulsa. La Nigeria non riesce a sfruttare la superiorità numerica e si arriva così ai rigori.

lauren james tomando uma suspensão de 3 jogos por causa desse pisao aqui, ou seja, perdeu o resto da copa por causa de uma atitude infantil 💀pic.twitter.com/BAjRF8of8c — central cris zoeira 🇸🇪 (@hawkbisp) August 7, 2023

Il commentatore sportivo Gary Lineker ha paragonato il rosso di James a quello che Beckham prese nel Mondiale 1998 contro l’Argentina:

The @Lionesses down to 10 as Lauren James has a Beckhamesque moment of madness. — Gary Lineker (@GaryLineker) August 7, 2023

La Bbc sulla partita scrive:

“L’Inghilterra è arrivata dolorosamente vicina a seguire gli Stati Uniti su un aereo verso casa. Il risultato ha testimoniato la resilienza che l’Inghilterra ha costruito sotto la guida di Sarina Wiegman, ma i campioni d’Europa hanno anche fatto affidamento su un sacco di fortuna nella loro vittoria agli ottavi contro la Nigeria. La Nigeria, che punta a diventare la prima squadra africana a vincere una partita a eliminazione diretta ai Mondiali femminili, non è stata certo una avversaria facile“.

L’Inghilterra si è dimostrata poco brillante e prevedibile. La squadra della ct Wiegman non riusciva a creare occasioni da gol e la frustrazione iniziava ad intaccare la lucidità delle inglesi. Il culmine è il rosso di James. Da lì in poi però l’Inghilterra sembra svegliarsi:

“Di fronte alle avversità, le probabilità si sono accumulate contro di loro data la stretta mortale della Nigeria sul gioco e un vantaggio del giocatore, l’Inghilterra sembrava accendersi e Wiegman ha finalmente trovato una risposta. Lo slancio della Nigeria è svanito e l’Inghilterra ha iniziato un possesso palla finalizzato ad arrivare ai rigori“.

“L’Inghilterra non sempre rende le cose facili e potrebbe non essere così fortunata la prossima volta. Ma ora sono a tre partite dalla gloria e, come dice la teoria, le migliori squadre trovano il modo di vincere, anche quando non giocano bene”.

