Lega saudita, il direttore tecnico: «Osimhen si troverebbe a meraviglia in Arabia»

Michael Emenalo alla Gazzetta: «Il Napoli se la caverà, supererà la cosa e potrà trovare un altro nigeriano altrettanto forte»

A parlare di Osimhen è Michael Emenalo, il Director of football della Saudi Pro League, che praticamente gestisce tutti gli obiettivi di mercato della lega saudita. Qualsiasi giocatore arrivato in Arabia viene prima esaminato proprio da Emenalo che per anni ha lavorato come direttore sportivo del Chelsea, collaborando tra i tanti con Mourinho e Ancelotti. Adesso sta svolgendo un ruolo cruciale in termini di mercato tra il calcio europeo e quello arabo.

Questa mattina ha incontrato alcuni giornalisti a Gedda che gli hanno chiesto un parere su Osimhen. Il nigeriano del Napoli continua ad essere corteggiato dall’Al-Hilal. Le parole del direttore riportata da Gazzetta:

«Osimhen è nigeriano come me. Per me è un grande, un fantastico artista del calcio. Se lo vorrei qui in questa lega? Certo, mi piacerebbe. Sono sicuro che si troverebbe a meraviglia. Sono certo che il Napoli se la caverà, supererà la cosa e potrà trovare un altro nigeriano altrettanto forte».

Sempre Gazzetta dello Sport questa mattina forniva gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del rinnovo:

“La telenovela rinnovo è arrivata al capitolo finale, con fumata bianca vicina. Vicinissima per la verità, perché, dopo dieci incontri tra Dimaro e Rivisondoli, l’agente dell’ultimo capocannoniere della Serie A – Roberto Calenda – e il presidente Aurelio De Laurentiis si sono stretti la mano, con un sorriso. Un sorriso che sa di intesa finalmente raggiunta, di soddisfazione reciproca per un lavoro complesso e scrupoloso, che è arrivato però al punto di svolta. Con annessi fuochi d’artificio. Osimhen ha detto sì al progetto Napoli: avanti insieme fino al 2027, almeno sulla carta. Di sicuro per un altro anno: perché non ci poteva essere miglior numero 9 con la maglia azzurra e lo scudetto sul petto di Victor, il supereroe che ha riportato Napoli sul tetto d’Italia e che insieme al Napoli adesso vuole continuare a riscrivere la storia”.

