Osimhen rinnova fino al 2027, però tra un anno se ne riparlerà (Gazzetta)

Il centravanti ha rifiutato l’Arabia: punta alla Premier. Prolungamento con ingaggio da 10 milioni inclusi bonus e diritti di immagine. Clausola sui 150 milioni.

La telenovela Victor Osimhen-Napoli sembra essere sul punto di chiudersi. Il centravanti nigeriano dovrebbe firmare il prolungamento fino al 2027, scrive la Gazzetta dello Sport, ma tra un anno se ne riparlerà.

“La telenovela rinnovo è arrivata al capitolo finale, con fumata bianca vicina. Vicinissima per la verità, perché, dopo dieci incontri tra Dimaro e Rivisondoli, l’agente dell’ultimo capocannoniere della Serie A – Roberto Calenda – e il presidente Aurelio De Laurentiis si sono stretti la mano, con un sorriso. Un sorriso che sa di intesa finalmente raggiunta, di soddisfazione reciproca per un lavoro complesso e scrupoloso, che è arrivato però al punto di svolta. Con annessi fuochi d’artificio. Osimhen ha detto sì al progetto Napoli: avanti insieme fino al 2027, almeno sulla carta. Di sicuro per un altro anno: perché non ci poteva essere miglior numero 9 con la maglia azzurra e lo scudetto sul petto di Victor, il supereroe che ha riportato Napoli sul tetto d’Italia e che insieme al Napoli adesso vuole continuare a riscrivere la storia”.

Anche Garcia ieri, ha lasciato intendere che la trattativa è in dirittura di arrivo. Dopo l’ultima amichevole del ritiro in Abruzzo, il tecnico ha detto:

«Osimhen lo voglio felice. La società e il calciatore hanno fatto un buon lavoro. Lui è un trascinatore, noi gli chiediamo i gol. Quando sarà ufficiale la cosa si potrà dedicare solo al campo e questo mi piace di più».

Osimhen ha detto no all’Arabia Saudita, alla quale De Laurentiis ha resistito con tutte le sue forze. Il nigeriano vuole la Premier, e non potrebbe arrivarci senza continuare a giocare in Italia e stupire in Europa. La rosea scrive:

“Il tecnico, di fatto, ha ammesso ciò che tutti sapevano sin dalle prime ore del mattino: la notte non ha portato consiglio e neanche alla firma tanto attesa, ma il sì di Osimhen vale più di tutto e mette al riparo anche da eventuali nuove proposte indecenti dall’Arabia Saudita, da dove l’Al Hilal ha provato fino all’ultimo a strappare Victor al Napoli, con un’offerta arrivata fino a 40 milioni più bonus. Ma Victor punta alla Premier, e lì può arrivarci soltanto continuando a dominare in Italia e a stupire l’Europa. E da quest’anno lo farà con un nuovo contratto, da top player affermato, oltre che affamato: De Laurentiis è pronto a garantirgli un ingaggio da 10 milioni o più a stagione incluso tutto, bonus e quota di diritti di immagine. Superato, quindi, anche il nodo clausola, che dovrebbe oscillare tra i 140 e i 150 milioni. Tutto chiaro, tutto deciso. E allora via alla stipula dei contratti, delle tante pagine da leggere, studiare e eventualmente sistemare prima della firma”.

