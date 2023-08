Lazio, Sarri e Lotito divisi anche su Lloris: il tecnico teme che possa turbare Provedel

Il portiere francese guadagnerebbe il doppio del titolare. Il precedente di Strakosha con Reina. Ma Lotito è convinto della scelta

Sarri e Lotito divisi anche su Lloris. Ne scrive la Gazzetta. Il quotidiano spiega che la scelta del portiere francese è esclusivamente del presidente. L’allenatore avrebbe voluto il danese dell’Unione Berlin Frederik Ronnow che però vuole giocare la Champions da titolare.

Scrive la Gazzetta:

Il portiere francese può venire alla Lazio a parametro zero (il Tottenham è pronto a regalargli il cartellino), ed è pronto ad accettare uno stipendio da poco meno di tre milioni all’anno. Il decreto crescita, in tal senso, aiuta il club biancoceleste, ma Sarri teme che all’interno dello spogliatoio possano generarsi gelosie. Provedel guadagna infatti poco meno di 1,5 milioni a stagione e avere un vice che guadagna più di lui (circa il doppio) sarebbe effettivamente paradossale. Lotito ha però in mente di garantire, nei prossimi mesi, un aumento di stipendio all’ex Spezia, anche per ristabilire l’equilibrio.

La Gazza ricorda il precedente di Strakosha che andò in confusione con l’arrivo di Reina. Ma Lotito è convinto della scelta di Lloris.

Considerando le difficoltà che i biancocelesti hanno palesato negli ultimi anni in Europa (nella passata stagione hanno fatto male sia in Europa League che in Conference), uno come il francese può aiutare, può stimolare. Può togliere pressione più che metterla. Per questo Lotito ha deciso di prenderlo, anche di fronte alle perplessità di Sarri e ai timori relativi agli equilibri all’interno dello spogliatoio. E dopo aver chiuso per Pellegrini e Rovella, chiesti dal tecnico, ha deciso di imporsi. Tanto che già nelle prossime ore potrebbe riuscire a chiudere l’affare.

ilnapolista © riproduzione riservata