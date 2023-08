L’Atalanta ufficializza l’acquisto di Scamacca: «per tornare in Italia ha scelto noi»

Queste le prime parole di Scamacca come giocatore dell’Atalanta. Parla dell’importanza delle parole di Gian Piero Gasperini che gli ha detto di vedere in lui delle qualità nascoste da valorizzare, cosa che ha molto colpito l’attaccante della Nazionale italiana. La determinazione con cui l’allenatore lo ha voluto è stata importante nella sua scelta della squadra, dice Scamacca.

«Ho scelto il posto più giusto dove ripartire e l’ambiente più ideale per me in questo momento. Il direttore e il mister mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e che condividevano le mie stesse idee. L’allenatore mi ha detto che io ho delle qualità nascoste che lui però vede e questa è la cosa che mi ha colpito di più, però quando le vede una terza persona è una cosa che comunque colpisce».

Sulla sua esperienza in Premier League:

«Era sempre tosta perché andavano forte e ogni volta era il segno della croce».

Scamacca parla dell’arrivo in città.

«L’impressione è stata bellissima perché a Bergamo non ero mai stato, ieri sera ho fatto un giretto, ho visto, è molto bella, sensazioni molto positive».

Sulle sue aspettative a Bergamo e sulle diverse competizioni in cui sarà impegnata l’Atalanta.

«E’ bello giocare tante competizioni perché lotti per più obiettivi, è un grande stimolo. Non vedo l’ora di giocare allo stadio e di sentirli gridare ed esultare».