La Spagna si prepara alla presentazione di Mbappé al Real… nel 2045 (VIDEO)

Il video con Florentino Perez e il giocatore francese visibilmente invecchiati è diventato virale. Florentino parla di «trattativa intensa e complessa, prolungata nel tempo»

In Spagna è diventato virale il video della presentazione di Kylian Mbappé al Real Madrid nel 2045. Un invecchiato Florentino Perez presenta il giocatore francese come nuovo acquisto parlando di una negoziazione «intensa e complessa, prolungata nel tempo». Appena 22 anni per portare a casa il colpo di mercato più atteso dell’estate. Mbappé appare al fianco del presidente del Real, anche lui molto invecchiato e poi, con tutte le rughe del caso, con la maglia della squadra spagnola.

Perez announcing Mbappé in 2045😂😂pic.twitter.com/1Og9jR11q2 — Kay | Snapchat & IG Ads (@Emini_Sir_Kay) July 31, 2023

