La Roma aumenta i prezzi dei biglietti del 25%, i tifosi protestano, ma la Nord è già esaurita

A Roma esplode la protesta dei tifosi per il caro biglietti. La Roma ha aumentato i prezzi del 25% dopo la politica dei prezzi accessibili a tutti applicata finora dai Friedkin. La protesta è scoppiata dopo l’apertura della vendita dei biglietti per il match contro il Milan, previsto il 1 settembre.

Ieri il Corriere dello Sport scriveva:

“Il costo del biglietto è aumentato in media del 25%, un fulmine a ciel sereno per chi non era riuscito ad acquistare l’abbonamento e aveva deciso di portare la famiglia allo stadio nella terza partita stagionale. Basti pensare che il prezzo di un biglietto in Curva Nord è passato dai 30 euro nel 2021, ai 45 euro nella stagione 2022-2023, ai 62 euro della nuova stagione. L’aumento è arrivato per tutti i settori: 75 euro per la Curva Sud laterale, 67 euro per i distinti nord, 185 euro per la tribuna Tevere centrale, e via così fino ai 275 euro per un tagliando in tribuna Monte Mario centrale sud. Un aumento fisiologico dei prezzi – filtra dal club – che ci può stare dopo averli tenuti bassi nelle ultime stagioni, privilegiando chi invece ha sottoscritto l’abbonamento nel periodo della campagna estiva. Una scelta studiata da Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer della Roma e responsabile ad interim della biglietteria che lavora con un team italiano con cui condivide idee e strategie”.

Nonostante ciò, le file virtuali per acquistare i tagliandi si sono registrate lo stesso. Ad oggi, scrive sempre il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, sono stati venduti diecimila biglietti e la Nord è già esaurita.

