La Premier League ha già speso oltre due miliardi per il mercato estivo

Da Calcio e Finanza.L’analisi dello Sport Business Group rivela che sono state superate le cifre del 2022, pari a 1,92 miliardi di sterline.

La Premier League risulta ancora essere il campionato europeo più potente a livello di spese. Secondo l’analisi dello Sport Business Group riportata da Calcio e Finanza:

“I club della massima serie inglese hanno speso finora 1,95 miliardi di sterline (pari a 2,3 miliardi di euro) sul mercato: superate così le cifre della finestra estiva di mercato del 2022, quando le società avevano acquistati giocatori per 1,92 miliardi di sterline. Il valore medio dei trasferimenti in entrata per i club della Premier League fino a questo momento (25 milioni) è superiore rispetto all’estate scorsa (20 milioni), con due dei trasferimenti di quest’estate che comportano una cifra superiore ai 100 milioni, rispetto a nessuno lo scorso anno. La spesa netta di 825 milioni (ovverosia il costo dei trasferimenti tolto quanto incassato dalle cessioni) è attualmente inferiore del 25% rispetto all’estate scorsa (1,1 miliardi) grazie a un mercato globale dei trasferimenti più attivo che sta potenziando i proventi dei trasferimenti dei club della Premier League”.

