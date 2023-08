La lite di Guardiola col tifoso del City: «Gli ho detto: “vieni qui e allena al posto mio”»

Nel post partita di City-Newcastle: «Mi ha chiesto di fare i cambi. Ma sono gli allenatori a sapere se vanno fatti o meno»

Guardiola ha ripreso un tifoso dei Citizens durante la partita con il Newcastle. Nonostante il tecnico abbia vinto per 1 a 0, alcuni tifosi si lamentavano del fatto che non avesse fatto nessuna sostituzione nell’arco della partita.

L’allenatore dei campioni d’Europa ha spiegato quello che è successo:

«Il tifoso mi ha chiesto di fare delle sostituzioni, di farne uscire uno per farne entrare un altro. E io gli ho chiesto quale. Gli ho detto di non sapere chi mettere. Ho aggiunto “Vieni qui e fallo al posto mio”».

Ovviamente, Guardiola era ironico e nella sua mente sapeva cosa stava facendo.

«Ho visto una squadra piena di energie che lottava su ogni pallone. L’allenatore ha la possibilità di fare dei cambi, ma è lui e soltanto lui a decidere se siano necessari».

Pick that one out! 🎯🤟 pic.twitter.com/cQgmKoyx8N — Manchester City (@ManCity) August 19, 2023

Il vantaggio guadagnato nel primo tempo con una rete di Alvarez ha consegnato tre punti importanti alla squadra di Manchester, che non vive un periodo positivo per forma e infortuni:

«Siamo arrivati a questa partita con diversi problemi, poche energie e diversi infortunati, ma nonostante questo abbiamo giocato davvero bene. È stato eccezionale vederli difendere e attaccare in quel modo».

Gli infortuni a cui fa riferimento Guardiola sono quelli di Kevin De Bruyne, Stones e Bernardo Silva. In assenza del belga, il tecnico ha potuto contare sulle ottime prestazioni di Foden, Grealish e Alvarez che hanno portato alla seconda vittoria stagionale, sperando che siano decisivi fino a che il calciatore non tornerà in forma nel 2024.

